L'opinion des Québécois sur le gaz de schiste

Le Québec, victime d'une opération d'influence en provenance de l'Alberta?

L'objectif serait d'augmenter l'acceptabilité sociale des Québécois envers l'exploitation du gaz de schiste. Alors que la population se dit majoritairement favorable à l'autonomie énergétique, elle demeure opposée à l'extraction du gaz de schiste sur son territoire... pour le moment.

Quels sont les intérêts financiers qui cherchent à orienter l'opinion publique sur les enjeux climatiques et énergétiques?

Écoutez Karel Mayrand, chroniqueur à L’actualité, expliquer le tout, jeudi à La commission.