Protection contre les virus

La saison de la grippe s'annonce plus précoce qu'à l'habitude au Québec, alors que les taux de positivité enregistrés dépassent déjà ceux de l'année précédente à pareille date.

À quoi peut-on s'attendre pour cette saison de la grippe? Et quels sont les effets concrets de la vaccination sur la protection contre ce virus?

Écoutez le Dr Jesse Papenburg, président du Comité sur l’immunisation du Québec et infectiologue pédiatrique à l’Hôpital de Montréal pour enfants, faire le point sur la prochaine saison de la grippe, jeudi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.