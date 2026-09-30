 Aller au contenu
Le parti en déroute

Resignés à la défaite: des ministres de la CAQ se confient à Mathieu Boivin

par 98.5

0:00
11:23

Entendu dans

Lagacé le matin

le 30 septembre 2026 07:20

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Mathieu Boivin
Mathieu Boivin
Resignés à la défaite: des ministres de la CAQ se confient à Mathieu Boivin
Dans les coulisses de l'Assemblée nationale avec Mathieu Boivin / Cogeco Média

À quelques jours du scrutin du 5 octobre, plusieurs ministres sortants de la Coalition avenir Québec (CAQ) s'apprêtent à mordre la poussière.

Devant la perspective d'une déroute électorale et d'un retour comme simples députés d'opposition, certains confient que la défaite serait parfois «un plus pour leur santé» ou qu'ils n'ont aucun regret à avoir mené le combat. 

Écoutez le chroniqueur politique Mathieu Boivin qui s'est entretenu de façon confidentielle avec des ministres caquistes.

Autres sujets abordés

  • Le fort taux de participation au vote par anticipation et ses différentes interprétations selon les partis;
  • La réaction rapide du chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon aux propos de Mark Carney sur les seuils d'immigration;
  • Les faiblesses du cadre financier du Parti conservateur d'Éric Duhaime soulignées dans les médias. 

Vous aimerez aussi

Pédicure, panne d'essence et transitions: le bilan insolite de campagne
Lagacé le matin
Pédicure, panne d'essence et transitions: le bilan insolite de campagne
0:00
5:33
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Crave s'attaque à la Génération Z avec du contenu sur mesure
Rattrapage
De la télé pour ados
Crave s'attaque à la Génération Z avec du contenu sur mesure
Absentéisme du personnel de soutien: «Arrêtons de penser qu'on est à Gaza!»
Rattrapage
Un phénomène en forte hausse
Absentéisme du personnel de soutien: «Arrêtons de penser qu'on est à Gaza!»
Poutine, Trump et l'OTAN: Jean-François Lépine répond à vos questions
Rattrapage
International
Poutine, Trump et l'OTAN: Jean-François Lépine répond à vos questions
Pesticides dans vos petits fruits: devez-vous vraiment vous inquiéter?
Rattrapage
Comment éliminer jusqu'à 40 % des résidus
Pesticides dans vos petits fruits: devez-vous vraiment vous inquiéter?
Abolir la monarchie? «Ça pourrait prendre 10 ans ou 20 ans»
Rattrapage
Le PQ veut le faire
Abolir la monarchie? «Ça pourrait prendre 10 ans ou 20 ans»
Soins palliatifs dans la rue: un besoin urgent et méconnu
Rattrapage
Itinérance et santé
Soins palliatifs dans la rue: un besoin urgent et méconnu
Monarchie et immigration: Dimitri Soudas critique la stratégie de PSPP
Rattrapage
Élections 2026
Monarchie et immigration: Dimitri Soudas critique la stratégie de PSPP
Féminicide à Laval et hausse de la violence au primaire
Rattrapage
Lagacé le matin
Féminicide à Laval et hausse de la violence au primaire
«À 4 ans de chicane, je propose 4 ans de solutions» -Charles Milliard
Rattrapage
Le chef du PLQ à Lagacé le matin
«À 4 ans de chicane, je propose 4 ans de solutions» -Charles Milliard
«McDonald's ne veut pas que ce que je vous raconte ce matin soit public»
Rattrapage
Système de tarification dynamique
«McDonald's ne veut pas que ce que je vous raconte ce matin soit public»
Pédicure, panne d'essence et transitions: le bilan insolite de campagne
Rattrapage
Élections 2026
Pédicure, panne d'essence et transitions: le bilan insolite de campagne
La valeur des Canadiens de Montréal grimpe à 3,8 milliards $US
Rattrapage
Canadiens de Montréal
LNH
La valeur des Canadiens de Montréal grimpe à 3,8 milliards $US
Spécial «électoral» | L’énigme du mercredi 30 septembre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «électoral» | L’énigme du mercredi 30 septembre
Un Cyrano dépoussiéré et moderne à voir au Rideau Vert
Rattrapage
Benoît McGinnis brille
Un Cyrano dépoussiéré et moderne à voir au Rideau Vert