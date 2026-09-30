Le parti en déroute

À quelques jours du scrutin du 5 octobre, plusieurs ministres sortants de la Coalition avenir Québec (CAQ) s'apprêtent à mordre la poussière.

Devant la perspective d'une déroute électorale et d'un retour comme simples députés d'opposition, certains confient que la défaite serait parfois «un plus pour leur santé» ou qu'ils n'ont aucun regret à avoir mené le combat.

Écoutez le chroniqueur politique Mathieu Boivin qui s'est entretenu de façon confidentielle avec des ministres caquistes.

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