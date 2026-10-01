Fondée à Québec, l'entreprise OMY Laboratoires se démarque dans l'industrie dermocosmétique en proposant des produits de soins de la peau sur mesure et rechargeable.

Grâce à un questionnaire en ligne et à un outil d'analyse, la PME formule des traitements adaptés aux besoins uniques et évolutifs de chaque client.

Écoutez la cheffe de la Commercialisation d'OMY Laboratoires, Laurence Gagnon-Beaudoin, aborder le tout, jeudi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Elle explique que la personnalisation permet d'offrir des soins efficaces et bien tolérés, évitant ainsi le gaspillage et les effets indésirables causés par les ingrédients à la mode.

L'entreprise québécoise compte aujourd'hui une quarantaine d'employés et poursuit son expansion dans le reste du Canada.