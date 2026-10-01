Le point sur vos droits

Que savez-vous des différents programmes d'aide financière du gouvernement?

Combien pouvez-vous obtenir, grâce au remboursement de la taxe de bienvenue pour les premiers acheteurs, à l’Allocation logement et les nouvelles subventions Rénoclimat pour adapter les habitations aux changements climatiques et zones inondables?

Écoutez Karl Rettino-Parazelli, journaliste spécialisé en économie à L’Actualité, répondre à ces questions, au micro de Marie-Eve Tremblay.

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