Le point sur vos droits

Que savez-vous des différents programmes d'aide financière du gouvernement?
Combien pouvez-vous obtenir, grâce au remboursement de la taxe de bienvenue pour les premiers acheteurs, à l’Allocation logement et les nouvelles subventions Rénoclimat pour adapter les habitations aux changements climatiques et zones inondables?
Écoutez Karl Rettino-Parazelli, journaliste spécialisé en économie à L’Actualité, répondre à ces questions, au micro de Marie-Eve Tremblay.
Autre sujet abordé:
- L’entrée en vigueur, le 5 octobre, de la garantie de bon fonctionnement couvrant la réparation de certains appareils neufs.