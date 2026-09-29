Le nouveau descripteur des matchs

C’est Alain Crête qui sera le descripteur des matchs des Canadiens de Montréal sur Prime Vidéo.

L’équipe qui va l’entourer, dont Guillaume Latendresse, l’ex-joueur de hockey qui effectue un retour dans les médias, a été dévoilée lundi.

Écoutez Alain Crête, nouveau descripteur des matchs du CH d’Amazon, discuter avec Patrick Lagacé et Jean-Michel Bourque, mardi.

Le nouveau retraité explique pourquoi il a décidé d’accepter ce défi et quel sera son rôle, en plus de parler des avantages d’écouter les sept matchs qui seront présentés cette année sur Prime Video.