Le nouveau descripteur des matchs

C’est Alain Crête qui sera le descripteur des matchs des Canadiens de Montréal sur Prime Vidéo.
L’équipe qui va l’entourer, dont Guillaume Latendresse, l’ex-joueur de hockey qui effectue un retour dans les médias, a été dévoilée lundi.
Écoutez Alain Crête, nouveau descripteur des matchs du CH d’Amazon, discuter avec Patrick Lagacé et Jean-Michel Bourque, mardi.
Le nouveau retraité explique pourquoi il a décidé d’accepter ce défi et quel sera son rôle, en plus de parler des avantages d’écouter les sept matchs qui seront présentés cette année sur Prime Video.
«On va bénéficier de la technologie d’Amazon. [...] Une qualité d’image supérieure, toute l’infographie, des transitions commerciales, la musique, les couleurs, le décor… Tout sera d’Amazon.»