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Transformation d'une ville ouvrière

«Il y a une forme d'urbanité qui est en train de s'installer à Trois-Rivières»

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Entendu dans

La commission

le 1 octobre 2026 13:03

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Il y a une forme d'urbanité qui est en train de s'installer à Trois-Rivières»
Luc Ferrandez / Cogeco Média

Trois-Rivières, autrefois perçue comme une ville ouvrière industrielle en déclin, connaît une véritable revitalisation.

Cette transformation passe par la rénovation du Vieux-Port, la modernisation des rues commerçantes, des projets immobiliers, ainsi que l'arrivée annoncée d'un système de vélo-partage.

Même les dépanneurs de la région commencent à faire peau neuve en diversifiant leur offre avec des produits locaux. 

Une nouvelle forme d'urbanité est-elle en train de s'y installer? 

Écoutez l'édito de Luc Ferrandez à ce sujet, jeudi midi à La commission avec Nathalie Normandeau.

Autre sujet abordé:

  • L'offre alimentaire dans les dépanneurs et les haltes routières québécoises.

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