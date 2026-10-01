Transformation d'une ville ouvrière

Trois-Rivières, autrefois perçue comme une ville ouvrière industrielle en déclin, connaît une véritable revitalisation.
Cette transformation passe par la rénovation du Vieux-Port, la modernisation des rues commerçantes, des projets immobiliers, ainsi que l'arrivée annoncée d'un système de vélo-partage.
Même les dépanneurs de la région commencent à faire peau neuve en diversifiant leur offre avec des produits locaux.
Une nouvelle forme d'urbanité est-elle en train de s'y installer?
Écoutez l'édito de Luc Ferrandez à ce sujet, jeudi midi à La commission avec Nathalie Normandeau.
Autre sujet abordé:
- L'offre alimentaire dans les dépanneurs et les haltes routières québécoises.