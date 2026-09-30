L'édito de Nathalie

Les avancées technologiques, qui sont censées nous simplifier la vie, comportent parfois plus de problèmes que de bénéfices.

L'animatrice Nathalie Normandeau témoigne de sa propre expérience avec sa banque, qui lui impose des robots téléphoniques, et la fait patienter des dizaines de minutes avant qu'elle ne puisque joindre un véritable humain.

Écoutez Nathalie Normandeau discuter de cette technologie qui apporte son lot de frustrations, mercredi, à l'émission La commission.