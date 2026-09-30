En 17 ans avec les Canadiens

La valeur des Canadiens de Montréal a considérablement augmenté au cours des dernières années, si bien que le Bleu-Blanc-Rouge est maintenant la troisième équipe la plus riche de la Ligue nationale de hockey.

La franchise est évaluée aujourd’hui à 3,38 milliards de dollars américains, alors qu’elle a été achetée par Geoff Molson pour seulement 575 millions en 2009.

Seuls les Maple Leafs de Toronto et les Rangers de New York ont une valeur supérieure à celle des Canadiens de Montréal.

Écoutez le chroniqueur sportif Jérémie Rainville commenter le tout, mercredi, à l’émission La commission.