Incertitude contre souveraineté

À quelques jours de l'élection provinciale du 5 octobre, l’enjeu référendaire s’impose au cœur de la campagne, opposant deux visions diamétralement différentes pour l'avenir du Québec.
Reçue au micro de Patrick Lagacé au 98.5, la première ministre sortante et cheffe de la CAQ, Christine Fréchette, a mis en garde contre les répercussions économiques majeures qu'entraînerait l'accession au pouvoir du Parti québécois.
Selon elle, la perspective d'une consultation populaire instaurerait une période d'incertitude et d'instabilité politique, poussant les entreprises à freiner ou reporter leurs investissements.
De son côté, le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon, en tête des sondages, défend fermement sa promesse d'un référendum dans un premier mandat, appelant les électeurs à ne pas céder à la peur tout en promettant un gouvernement stable axé sur les services prioritaires.