Incertitude contre souveraineté

À quelques jours de l'élection provinciale du 5 octobre, l’enjeu référendaire s’impose au cœur de la campagne, opposant deux visions diamétralement différentes pour l'avenir du Québec.

Reçue au micro de Patrick Lagacé au 98.5, la première ministre sortante et cheffe de la CAQ, Christine Fréchette, a mis en garde contre les répercussions économiques majeures qu'entraînerait l'accession au pouvoir du Parti québécois.

Selon elle, la perspective d'une consultation populaire instaurerait une période d'incertitude et d'instabilité politique, poussant les entreprises à freiner ou reporter leurs investissements.