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Incertitude contre souveraineté

Un duel de visions: Fréchette et PSPP s’opposent

par 98.5

Un duel de visions: Fréchette et PSPP s’opposent
Paul St-Pierre Plamondon et Christine Fréchette, lors d'un débat des chefs télévisé. / Christopher Katsarov/ La Presse Canadienne

À quelques jours de l'élection provinciale du 5 octobre, l’enjeu référendaire s’impose au cœur de la campagne, opposant deux visions diamétralement différentes pour l'avenir du Québec.

Reçue au micro de Patrick Lagacé au 98.5, la première ministre sortante et cheffe de la CAQ, Christine Fréchette, a mis en garde contre les répercussions économiques majeures qu'entraînerait l'accession au pouvoir du Parti québécois.

Selon elle, la perspective d'une consultation populaire instaurerait une période d'incertitude et d'instabilité politique, poussant les entreprises à freiner ou reporter leurs investissements. 

À écouter

«Le référendum va amener une couche d'incertitude pour plusieurs années»

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
0:00
17:54

De son côté, le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon, en tête des sondages, défend fermement sa promesse d'un référendum dans un premier mandat, appelant les électeurs à ne pas céder à la peur tout en promettant un gouvernement stable axé sur les services prioritaires.

À écouter

«N'ayons pas peur d'aller aux urnes», lance Paul St-Pierre Plamondon

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
0:00
16:54

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