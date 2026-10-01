Alors que Québec Solidaire propose d'interdire les évictions, reprises de logement et résiliations de bail entre le 1er décembre et le 31 mars, la proposition suscite de vives réactions chez les propriétaires.

L'Association des propriétaires du Québec s'oppose à ce moratoire hivernal, particulièrement en cas de non-paiement de loyer.

Écoutez le président, Martin Messier, aborder le tout, jeudi midi, à l'émission des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.