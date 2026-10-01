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Reprises de logement et résiliations

Expulsions: «On ne peut pas simplement arrêter de fonctionner durant l'hiver»

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Entendu dans

La commission

le 1 octobre 2026 13:39

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Expulsions: «On ne peut pas simplement arrêter de fonctionner durant l'hiver»
La commission / Cogeco Média

Alors que Québec Solidaire propose d'interdire les évictions, reprises de logement et résiliations de bail entre le 1er décembre et le 31 mars, la proposition suscite de vives réactions chez les propriétaires.

L'Association des propriétaires du Québec s'oppose à ce moratoire hivernal, particulièrement en cas de non-paiement de loyer.

Écoutez le président, Martin Messier, aborder le tout, jeudi midi, à l'émission des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

«On ne peut pas raisonnablement décider que l'hiver, il y aurait une trêve ou un délai supplémentaire, donc une perte supplémentaire pour les propriétaires de logements locatifs, bien que ce soit [...] une situation qui est désagréable pour tout le monde.»

Martin Messier

Il rappelle que le processus d'expulsion est déjà long et rigoureux. Selon lui, la solution pour éviter que des ménages vulnérables ne se retrouvent à la rue ne repose pas sur les épaules des propriétaires, mais plutôt sur un soutien financier direct de l'État pour aider ces personnes à payer leur loyer.

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