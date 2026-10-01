Estimé de la Directrice parlementaire du budget

Le projet de TGV pourrait atteindre un coût de 113 milliards de dollars, selon un rapport présenté par Annette Ryan, la directrice parlementaire du budget à la Chambre des communes.

Cette réalité financière pourrait-elle faire dérailler le projet?

Écoutez Louis Perrault, directeur général, Analyse économique et financière, au Bureau de la directrice parlementaire du budget, et Laurent Therrien, vice-président, Stratégie et développement chez Alto, faire le point, jeudi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Louis Perrault souligne notamment que le calcul présenté dans le rapport repose sur l'expérience internationale de projets comparables, mais que certaines données sont manquantes pour fournir un coût plus précis.