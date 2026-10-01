Parcs d’attractions et santé

En Californie, les montagnes russes «X2» de Six Flags ont été fermées, à la suite de graves accidents, dont un décès.

Bien que les blessures graves ou les événements cérébro-vasculaires restent rares dans les manèges, les spécialistes soulignent que les mouvements brusques combinant accélération et rotation présentent un risque réel.

Est-ce dangereux pour le cerveau d’embarquer dans des manèges comme des montagnes russes?

Écoutez Dr Dave Ellemberg, spécialiste des commotions cérébrales Université de Montréal, expliquer le tout, jeudi au micro de Marie-Eve Tremblay.