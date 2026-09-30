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Protections menstruelles

Trop peu de débats sur la santé des femmes: «On est très en retard»

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Entendu dans

La commission

le 30 septembre 2026 13:58

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau

et autres

Trop peu de débats sur la santé des femmes: «On est très en retard»
Andréanne Théberge / Cogeco Média

Alors que les protections menstruelles seront remboursées en France par l’assurance maladie pour les femmes de moins de 26 ans dès le 1er octobre, le retard sur les questions relatives à la santé des femmes au Québec frappe.

Il a été démontré que les femmes dépensent environ 13 000 dollars tout au long de leur vie pour s’acheter des produits en lien avec leurs règles (sous-vêtements, antidouleurs, protections hygiéniques…).

Certaines municipalités proposent des subventions pour aider les femmes dans ces dépenses, mais trop peu de places sont disponibles.

Le Québec devrait-il prendre plus de mesures pour épauler les femmes ?

Écoutez la chroniqueuse Andréanne Théberge commenter le dossier, mercredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

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