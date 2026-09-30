Alors que les protections menstruelles seront remboursées en France par l’assurance maladie pour les femmes de moins de 26 ans dès le 1er octobre, le retard sur les questions relatives à la santé des femmes au Québec frappe.

Il a été démontré que les femmes dépensent environ 13 000 dollars tout au long de leur vie pour s’acheter des produits en lien avec leurs règles (sous-vêtements, antidouleurs, protections hygiéniques…).

Certaines municipalités proposent des subventions pour aider les femmes dans ces dépenses, mais trop peu de places sont disponibles.

Le Québec devrait-il prendre plus de mesures pour épauler les femmes ?

Écoutez la chroniqueuse Andréanne Théberge commenter le dossier, mercredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.