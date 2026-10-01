Hockey mineur et dérapage dans les gradins

L'Association du hockey mineur de Chambly a pris la décision de bannir la vente de boissons alcoolisées à la cantine du Centre sportif Robert-Lebel.

En reprenant les opérations du commerce, la direction a fait le choix d'offrir un environnement sans alcool aux familles et d'y embaucher des jeunes mineurs de la région.

Pour répondre aux besoins des spectateurs désirant une alternative, la cantine s'est associée à la microbrasserie locale Lagabière pour proposer une sélection de bières 100 % sans alcool.

Écoutez Amélie Léonard, vice-présidente administration de l'Association du hockey mineur de Chambly, faire le point, jeudi, à Lagacé le matin.