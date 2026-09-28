Nouvelle loi 27

À compter du 1ᵉʳ octobre, la loi 27 modernisant le régime de santé et de sécurité du travail impose à tous les employeurs d'intégrer l'analyse et la prévention des risques psychosociaux.

Désignation d'un agent de liaison pour les petites PME, mise en place d'un programme complet pour les entreprises de 20 employés et plus, évaluation de la surcharge de travail ou de l'autonomie: le virage semble imposant pour certains entrepreneurs québécois.

Écoutez l'experte en ressources humaines chez Go RH, Paméla Bérubé, faire le point sur ces changements majeurs au micro de Gino Chouinard.