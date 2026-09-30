Trump paie des pubs à même les fonds publics

Le président des États-Unis, Donald Trump, est critiqué pour avoir utilisé des fonds publics américains pour financer des publicités gouvernementales axées sur la personne de... Donald Trump, une stratégie qualifiée de diversion politique et de propagande visant à mobiliser sa base électorale avant les élections de mi-mandat.

Par ailleurs, le conseiller commercial Peter Navarro abrandi des menaces à l'endroit du Canada.

Quels sont les effets réels de ces actions sur l'opinion publique et de la classe politique américaine?

Écoutez Guillaume Lavoie, spécialiste de la politique américaine et internationale, mercredi, à La commission.