Trump paie des pubs à même les fonds publics

Le président des États-Unis, Donald Trump, est critiqué pour avoir utilisé des fonds publics américains pour financer des publicités gouvernementales axées sur la personne de... Donald Trump, une stratégie qualifiée de diversion politique et de propagande visant à mobiliser sa base électorale avant les élections de mi-mandat.
Par ailleurs, le conseiller commercial Peter Navarro abrandi des menaces à l'endroit du Canada.
Quels sont les effets réels de ces actions sur l'opinion publique et de la classe politique américaine?
Écoutez Guillaume Lavoie, spécialiste de la politique américaine et internationale, mercredi, à La commission.
«Si vous trouvez que c'est de la propagande et que ça ne devrait pas être possible de payer de la propagande avec des fonds publics, vous avez raison.»
Autre sujet abordé
- La rencontre entre Donald Trump et les dirigeants du secteur de l'intelligence artificielle.