Humeurs de campagne: promesses irréalistes et enjeux oubliés au Québec

Une proposition phare du Parti conservateur du Québec d'Éric Duhaime vise à faire payer les détenus pour leur séjour pénitentiaire, rappelant que le coût d'incarcération au Québec s'élève en moyenne à 123 000 dollars par année par détenu.
Qu'en penses les commissaires?
Écoutez les humeurs de campagne de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, mercredi midi.
Autres sujets abordés
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