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Humeurs de campagne: promesses irréalistes et enjeux oubliés au Québec

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Entendu dans

La commission

le 30 septembre 2026 13:27

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Humeurs de campagne: promesses irréalistes et enjeux oubliés au Québec
La commission / Cogeco Média

Une proposition phare du Parti conservateur du Québec d'Éric Duhaime vise à faire payer les détenus pour leur séjour pénitentiaire, rappelant que le coût d'incarcération au Québec s'élève en moyenne à 123 000 dollars par année par détenu.

Qu'en penses les commissaires?

Écoutez les humeurs de campagne de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, mercredi midi. 

Autres sujets abordés

  • Le «réalisme en politique», selon les propos du candidat libéral Charles Milliard;
  • Les enjeux majeurs délaissés au cours de la campagne électorale;
  • Le soutien aux enfants handicapés dans les CPE;
  • La gestion de l'immigration et la confrontation à venir entre le Parti Québécois et le gouvernement fédéral de Marc Carney. 

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