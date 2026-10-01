Élections 2026

La très longue campagne électorale québécoise tire à sa fin alors que les Québécois se rendront aux urnes le 5 octobre prochain.
Les résultats s'annoncent serrés, mais si la tendance se maintient, le Parti québécois dirigé par Paul St-Pierre Plamondon pourrait former le gouvernement.
Écoutez l'animateur Patrick Lagacé faire le point sur la campagne électorale, jeudi, dans son tour d'horizon de l'actualité.
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