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Bilan des mondiaux de cyclisme

Victoire de Brandon McNulty: «Un beau numéro qu’il a donné l’Américain»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 28 septembre 2026 09:25

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Arcadio Marcuzzi
Arcadio Marcuzzi

et autres

Victoire de Brandon McNulty: «Un beau numéro qu’il a donné l’Américain»
Arcadio Marcuzzi / Cogeco Média

Les Championnats mondiaux de cyclisme se sont conclus dimanche à Montréal et l’évènement semble avoir été un succès. 

C’est l’américain Brandon McNulty qui a été sacré champion chez les hommes, une première pour les États-Unis depuis le titre de Lance Armstrong en 1993. 

Chez les femmes, la néerlandaise Demi Vollering est montée sur la plus haute marche du podium. 

Écoutez Arcadio Marcuzzi, journaliste, revenir sur les moments forts de cet évènement, lundi, à Lagacé le matin.

Il aborde également les commentaires des cyclistes concernant Montréal et l’ambiance ainsi que la performance des Canadiens. 

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