Bilan des mondiaux de cyclisme

Les Championnats mondiaux de cyclisme se sont conclus dimanche à Montréal et l’évènement semble avoir été un succès.

C’est l’américain Brandon McNulty qui a été sacré champion chez les hommes, une première pour les États-Unis depuis le titre de Lance Armstrong en 1993.

Chez les femmes, la néerlandaise Demi Vollering est montée sur la plus haute marche du podium.

Écoutez Arcadio Marcuzzi, journaliste, revenir sur les moments forts de cet évènement, lundi, à Lagacé le matin.

Il aborde également les commentaires des cyclistes concernant Montréal et l’ambiance ainsi que la performance des Canadiens.