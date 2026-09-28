La sécurité a été renforcée

Une intrusion armée s'est déroulée dans la nuit de jeudi à vendredi à la maison des candidats masculins de l'émission Occupation Double, située dans un quartier luxueux du Panama.

Trois individus armés se sont introduits sur les lieux et une altercation aurait éclaté avec certains participants.

Malgré l'incident, la production confirme que tous les candidats et membres de l'équipe sont sains et saufs.

Écoutez Bénédicte Lebel donner tous les détails, lors de sa chronique culturelle de lundi, à Lagacé le matin.