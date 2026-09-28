La guerre en Ukraine est en cours depuis quatre ans et demi et l’inquiétude est grande à l’approche de l’hiver.

Les attaques russes sont de plus en plus destructrices et les alliés de l’Ukraine, eux, de plus en plus absents ou impuissants.

On parle maintenant d’une phase jamais vue depuis le déclenchement de l’invasion russe...

Écoutez Jean-François Lépine, chroniqueur international, faire le point sur ce conflit au micro de Patrick Lagacé, lundi.