La guerre en Ukraine est en cours depuis quatre ans et demi et l’inquiétude est grande à l’approche de l’hiver.
Les attaques russes sont de plus en plus destructrices et les alliés de l’Ukraine, eux, de plus en plus absents ou impuissants.
On parle maintenant d’une phase jamais vue depuis le déclenchement de l’invasion russe...
Écoutez Jean-François Lépine, chroniqueur international, faire le point sur ce conflit au micro de Patrick Lagacé, lundi.
«Vendredi dernier, il y a eu 10 alertes différentes. Comment on peut vivre dans une ville avec des sirènes qui sonnent 10 fois, autant le jour que la nuit. Comment on peut avoir une vie quotidienne qui a de l’allure. On n’imagine pas que ça puisse se produire encore aujourd’hui sans que les grandes puissances n'interviennent.»
Autre sujet abordé
- Les États-Unis vont retirer d’ici quelques jours tous leurs effectifs encore basés en Iraq.