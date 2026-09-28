Trois mauvais sondages pour la CAQ

Rien ne va plus pour la Coalition avenir Québec, qui encaisse coup sur coup trois mauvais sondages.

La formation de Christine Fréchette plonge dans les intentions de vote et pourrait voir son nombre de députés élus le 5 octobre être minime.

Écoutez Mathieu Boivin, chroniqueur politique, commenter les derniers développements dans la campagne électorale au Québec au micro de Patrick Lagacé, lundi.

Il explique notamment pourquoi la CAQ est le parti le plus vulnérable aux fluctuations du pourcentage du vote.