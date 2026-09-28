Sondage dans la LNH

À l'aube de la nouvelle saison de la LNH, un sondage mené auprès de 35 joueurs vedettes révèle qu'aucun d'entre eux ne voit les Canadiens de Montréal soulever la Coupe Stanley cette année, plaçant plutôt les Panthers de la Floride en tête.
Écoutez Jean-Michel Bourque décrire le tout, lors de sa chronique sportive, lundi à Lagacé le matin.
Toutefois, l'amour du hockey montréalais reste bien vivant ailleurs: une vidéo virale du New York Times montre des journalistes sportifs désigner le Centre Bell comme la destination ultime, l'un d'eux le comparant même au «Vatican du hockey».
La chroniqueuse réseaux sociaux Alice Morel-Michaud, raconte le tout au micro de Patrick Lagacé.
«Ça me fait toujours très plaisir de voir les Québécois excités comme ça quand on se fait reconnaître à l'international pour notre frénésie.»