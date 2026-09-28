Sondage dans la LNH

À l'aube de la nouvelle saison de la LNH, un sondage mené auprès de 35 joueurs vedettes révèle qu'aucun d'entre eux ne voit les Canadiens de Montréal soulever la Coupe Stanley cette année, plaçant plutôt les Panthers de la Floride en tête.

Écoutez Jean-Michel Bourque décrire le tout, lors de sa chronique sportive, lundi à Lagacé le matin.