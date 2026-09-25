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Jeune joueur dans le coma

«Elle est où la limite entre l'abus de pouvoir et l'exigence?» -Éric Hoziel

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 25 septembre 2026 19:42

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Éric Hoziel
Éric Hoziel
«Elle est où la limite entre l'abus de pouvoir et l'exigence?» -Éric Hoziel
Éric Hoziel / Cogeco Média

Éric Hoziel revient sur l'histoire du hockeyeur canadien Matthew Mayich qui, après un entraînement militaire imposé par son entraîneur, Greg Powers, est tombé dans un coma à la suite d'un coup de chaleur extrême.

Au moment d'écrire ces lignes, celui qui a été repêché en sixième ronde en 2023 par les Blues de St-Louis est toujours dans ce coma. Sa carrière est probablement terminée et cet incident pourrait lui laisser des séquelles permanentes.

Le chroniqueur raconte cette histoire et lance le débat entourant l'abus de pouvoir dans le sport et les rapports d'autorité entre les joueurs et leurs entraîneurs. Le cas de Mike Babcock, récemment engagé par les Oilers d'Edmonton, refait surface. Les méthodes de ce dernier avaient été dénoncées lors de son passage derrière le banc des Maple Leafs de Toronto.

Écoutez le chroniqueur Éric Hoziel en discuter, vendredi soir, au micro de Mario Langlois.

«Je veux que mon coach, ils endurcisse mes joueurs et leur donnent de la résilience, de la discipline, la rigueur, la persévérance. Je veux qu'il remplisse le coffre d'outils, qui les rendent plus forts, oui. Mais il y a une ligne à ne pas dépasser.»

Éric Hoziel

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