Chanson «Journée parfaite», hit mondial

Le musicien Dumas revient sur le succès planétaire inattendu de sa chanson «Journée parfaite».
Intégré à la bande sonore de la série Heated Rivalry, le titre francophone de Dumas dépasse désormais les 8 millions d'écoutes à travers le monde.
Écoutez l'artiste Dumas raconter le tout et jouer de la guitare en studio, lundi à Lagacé le matin.
Il a aussi présenter son nouvel album instrumental intitulé Marathon 2: Mont-Royal, pensé pour accompagner les coureurs, avant de livrer une prestation en direct.
«C'est ça qui est fascinant en fait, c'est que ces écoutes-là sont aux États-Unis, en Europe, en Asie... Ça a été une surprise dans ma vie qui a dépassé toutes attentes.»