Chanson «Journée parfaite», hit mondial

Le musicien Dumas revient sur le succès planétaire inattendu de sa chanson «Journée parfaite».

Intégré à la bande sonore de la série Heated Rivalry, le titre francophone de Dumas dépasse désormais les 8 millions d'écoutes à travers le monde.

Écoutez l'artiste Dumas raconter le tout et jouer de la guitare en studio, lundi à Lagacé le matin.

Il a aussi présenter son nouvel album instrumental intitulé Marathon 2: Mont-Royal, pensé pour accompagner les coureurs, avant de livrer une prestation en direct.