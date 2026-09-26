Guerre commerciale

Christine Fréchette a affirmé que le gouvernement américain était prêt à négocier directement avec Québec concernant les tarifs douaniers, notamment sur l'aluminium. Le but serait de contourner le Canada concernant les relations commerciales.

Selon Martine Hébert, sénatrice, économiste et ancienne déléguée du Québec à New York et Chicago, des discussions informelles entre les provinces canadiennes et la capitale américaine sont habituelles. Toutefois, les ententes commerciales et douanières relèvent strictement de la compétence fédérale.

Écoutez la sénatrice et économiste Martine Hébert faire le point samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.