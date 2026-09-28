Milieu de travail

Face aux exigences de la génération Z, de plus en plus de patrons se tournent vers l'intelligence artificielle pour adapter leur gestion.
Habitués à la validation instantanée des réseaux sociaux, les jeunes vingtenaires réclament des rétroactions plus fréquentes et détaillées que la simple évaluation annuelle.
Écoutez la chroniqueuse réseaux sociaux Alice Morel-Michaud expliquer comment des gestionnaires utilisent désormais des agents conversationnels pour obtenir des conseils sur la façon d'encadrer leurs employés, lundi à Lagacé le matin.
«Ce phénomène s'expliquerait par le fait que ma génération, on est habitué à recevoir une validation rapide avec les "j'aime" et les commentaires sur les réseaux sociaux.»