Milieu de travail

Face aux exigences de la génération Z, de plus en plus de patrons se tournent vers l'intelligence artificielle pour adapter leur gestion.

Habitués à la validation instantanée des réseaux sociaux, les jeunes vingtenaires réclament des rétroactions plus fréquentes et détaillées que la simple évaluation annuelle.

Écoutez la chroniqueuse réseaux sociaux Alice Morel-Michaud expliquer comment des gestionnaires utilisent désormais des agents conversationnels pour obtenir des conseils sur la façon d'encadrer leurs employés, lundi à Lagacé le matin.