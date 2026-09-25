Négociations douanières

Des révélations du Bureau d’enquête du Journal de Montréal indiquent que Washington aurait tenté de contourner Ottawa pour négocier directement avec Québec.

Est-ce indicateur d'un intérêt des États-Unis envers le Québec, province ayant des ambitions d'indépendance tout comme l'Alberta?

En agissant ainsi, devrait-on sonner l'alarme d'ingérence étrangère dans les élections provinciales en cours?

Écoutez Ian Lafrenière, ministre sortant de la Sécurité intérieure du Québec, en discuter avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, vendredi à La commission.