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Négociations douanières

Ingérence américaine: Ian Lafrenière confirme des signalements répétés

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Entendu dans

La commission

le 25 septembre 2026 14:51

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Ingérence américaine: Ian Lafrenière confirme des signalements répétés
Ian Lafrenière, ministre sortant de la Sécurité intérieure du Québec / Jacques Boissinot/ La Presse Canadienne

Des révélations du Bureau d’enquête du Journal de Montréal indiquent que Washington aurait tenté de contourner Ottawa pour négocier directement avec Québec.

Est-ce indicateur d'un intérêt des États-Unis envers le Québec, province ayant des ambitions d'indépendance tout comme l'Alberta?

En agissant ainsi, devrait-on sonner l'alarme d'ingérence étrangère dans les élections provinciales en cours?

Écoutez Ian Lafrenière, ministre sortant de la Sécurité intérieure du Québec, en discuter avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, vendredi à La commission.

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