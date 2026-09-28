L'accordéoniste française Christelle de Franceschi a réalisé un véritable marathon musical en jouant de son instrument pendant 86 heures et 55 minutes.

L'artiste explique que la gestion du mental et la fatigue cognitive accumulée après 70 heures d'effort a représenté le plus grand défi.

Soumise aux règles strictes du Livre Guinness des records — qui interdit l'improvisation et impose de varier les morceaux —, elle attend désormais la confirmation officielle de son exploit d'ici Noël.

Écoutez le témoignage de Christelle de Franceschi, accordéoniste française, lundi au micro de Patrick Lagacé.