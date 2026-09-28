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Dernière semaine de la campagne électorale

«Il faut que Québec se serre la ceinture et laisse du répit aux familles»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 28 septembre 2026 08:12

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«Il faut que Québec se serre la ceinture et laisse du répit aux familles»
Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec, lors de son passage dans les studios du 98,5. / Cogeco Média

La dernière semaine de la campagne électorale au Québec est entamée. Pour l’occasion, les aspirants premiers ministres viendront, tout au long de la semaine, en studio pour expliquer leurs engagements et défendre leurs propositions en vue des élections du 5 octobre.

Lundi, c’était le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, qui était invité à échanger avec Patrick Lagacé.

Il a notamment détaillé sa volonté de dégraisser l’État. Il compte, par exemple, abolir les programmes gouvernementaux d’aides aux entreprises en optant plutôt pour une baisse d’impôts. 

«Il faut que le gouvernement se serre la ceinture et laisse du répit aux familles.»

Éric Duhaime

Éric Duhaime aborde également les sondages favorables, la possibilité d’un gouvernement péquiste minoritaire et les enjeux sur lesquels le Parti québécois et le Parti conservateur pourraient s’entendre. 

Dans cette entrevue, le chef conservateur explique aussi pourquoi, selon son parti, la crise du logement «est un peu artificielle», abordant sa volonté de réglementer le milieu de la construction, et discute de ses politiques en immigration. 

Combien de sièges souhaite-t-il obtenir le 5 octobre prochain? «Un minimum de 12», précise Éric Duhaime.

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