La dernière semaine de la campagne électorale au Québec est entamée. Pour l’occasion, les aspirants premiers ministres viendront, tout au long de la semaine, en studio pour expliquer leurs engagements et défendre leurs propositions en vue des élections du 5 octobre.

Lundi, c’était le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, qui était invité à échanger avec Patrick Lagacé.

Il a notamment détaillé sa volonté de dégraisser l’État. Il compte, par exemple, abolir les programmes gouvernementaux d’aides aux entreprises en optant plutôt pour une baisse d’impôts.



