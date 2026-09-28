Retombées et engouement

Les championnats du monde de cyclisme sur route 2026 ont pris fin dimanche à Montréal.

Quels sont les retombées économiques de l'événement?

Avec environ 500 000 spectateurs et des dépenses touristiques majeures hors saison, l'État est-il rentré dans ses frais?

Écoutez Luc Ferrandez revenir sur l'événement d'envergure international, lundi à Lagacé le matin.