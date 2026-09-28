Retombées et engouement

Les championnats du monde de cyclisme sur route 2026 ont pris fin dimanche à Montréal.
Quels sont les retombées économiques de l'événement?
Avec environ 500 000 spectateurs et des dépenses touristiques majeures hors saison, l'État est-il rentré dans ses frais?
Écoutez Luc Ferrandez revenir sur l'événement d'envergure international, lundi à Lagacé le matin.
«Pourquoi est-ce qu'on veut des touristes d'affaires? Parce qu'ils viennent hors saison. C'est payant parce que ça occupe des chambres d'hôtel au moment où elles ne sont pas [normalement] occupées.»