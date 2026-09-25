 Aller au contenu
Un amour renouvellé pour son équipe

Alouettes: «Mon amour pour le foot a vraiment commencé là»

par 98.5

0:00
6:17

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 25 septembre 2026 20:16

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Geneviève Tardif
Geneviève Tardif

et autres

Alouettes: «Mon amour pour le foot a vraiment commencé là»
Geneviève Tardif / Cogeco Média

Dans le cadre de sa chronique, Geneviève Tardif aborde son amour renouvellé pour son équipe d'enfance, les Alouettes de Montréal.

Plus jeune, les matchs de l'équipe montréalaise de la LCF étaient une tradition familiale. C'était l'époque de la dynastie avec la légende Anthony Calvillo.

C'est récemment, avec la conquête de la coupe Grey en 2023 et le poignant cri du coeur de Marc-Antoine Dequoy, que la passion pour les Moineaux s'est ravivé dans le coeur de la chroniqueuse. 

Outre ce grand moment de victoire, c'est la culture de gagnant, l'ambiance électrique et unique du stade Percival-Molson et l'identité francophone de l'équipe.

Écoutez la chronique de Geneviève Tardif, vendredi soir, au micro de Mario Langlois.

«Je suis revenu le temps d'une soirée de novembre, à revivre cette effervescence là pour l'équipe de mon enfance et il y a encore aujourd'hui ce je ne sais quoi pour les Alouettes qui me fait vraiment tripper.»

Geneviève Tardif

Vous aimerez aussi

Macklin Celebrini nommé capitaine des Sharks de San Jose
Le Québec maintenant
Macklin Celebrini nommé capitaine des Sharks de San Jose
0:00
5:19
Pete Crow-Armstrong rejoint le club sélect des «40-40»
Lagacé le matin
Pete Crow-Armstrong rejoint le club sélect des «40-40»
0:00
4:34
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
Le plafond salarial de la LNH augmenterait de 22% en deux ans
Rattrapage
Gros contrats en vue
Le plafond salarial de la LNH augmenterait de 22% en deux ans
Les fillms sportifs qui ont marqués des générations
Rattrapage
SlapShot, Rudy, Moneyball...
Les fillms sportifs qui ont marqués des générations
«Elle est où la limite entre l'abus de pouvoir et l'exigence?» -Éric Hoziel
Rattrapage
Jeune joueur dans le coma
«Elle est où la limite entre l'abus de pouvoir et l'exigence?» -Éric Hoziel
«Kaiden Guhle a très souvent battu les pronostics des médecins»
Rattrapage
Réhabilitation d'une blessure
«Kaiden Guhle a très souvent battu les pronostics des médecins»
Les Canadiens intéressés par les services de Mark Scheifele?
Rattrapage
Revue sportive
Les Canadiens intéressés par les services de Mark Scheifele?
Bientôt une équipe de la Ligue canadienne de football à Québec?
Rattrapage
Selon les informations du FM93
Bientôt une équipe de la Ligue canadienne de football à Québec?
Camp d’entraînement du CH: Martin St-Louis «place la barre dès le début»
Rattrapage
Il lève le ton pendant l’entraînement
Camp d’entraînement du CH: Martin St-Louis «place la barre dès le début»
Le retour de Kawhi Leonard est-il suffisant pour rêver au titre à Toronto?
Rattrapage
NBA
Le retour de Kawhi Leonard est-il suffisant pour rêver au titre à Toronto?
Roses de Montréal: «C'est un projet qui est plus grand que nous»
Rattrapage
Sport féminin
Roses de Montréal: «C'est un projet qui est plus grand que nous»
Dach, Texier, Xhekaj... À quoi ressemblera l'attaque du CH?
Rattrapage
Décisions à venir
Dach, Texier, Xhekaj... À quoi ressemblera l'attaque du CH?
Nouvelle émission: «Les samedis de Tony» au 98.5 cet automne
Rattrapage
Dès le 3 octobre
Nouvelle émission: «Les samedis de Tony» au 98.5 cet automne
Un défi dans le désert marocain pour Evelyne Audet
Rattrapage
Rose Trip
Un défi dans le désert marocain pour Evelyne Audet
Décès de l'ancien propriétaire des Canadiens George Gillett
Rattrapage
Survol de l'actualité sportive
Décès de l'ancien propriétaire des Canadiens George Gillett
Fin de saison pour les Jays et survol de l'actualité dans la NFL
Rattrapage
MLB et NFL
Fin de saison pour les Jays et survol de l'actualité dans la NFL