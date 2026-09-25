Un amour renouvellé pour son équipe

Dans le cadre de sa chronique, Geneviève Tardif aborde son amour renouvellé pour son équipe d'enfance, les Alouettes de Montréal.

Plus jeune, les matchs de l'équipe montréalaise de la LCF étaient une tradition familiale. C'était l'époque de la dynastie avec la légende Anthony Calvillo.

C'est récemment, avec la conquête de la coupe Grey en 2023 et le poignant cri du coeur de Marc-Antoine Dequoy, que la passion pour les Moineaux s'est ravivé dans le coeur de la chroniqueuse.

Outre ce grand moment de victoire, c'est la culture de gagnant, l'ambiance électrique et unique du stade Percival-Molson et l'identité francophone de l'équipe.

Écoutez la chronique de Geneviève Tardif, vendredi soir, au micro de Mario Langlois.