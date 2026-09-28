Pendant un match de baseball à San Francisco

Une maman qui assistait tout simplement à un match de baseball avec son conjoint et son enfant à San Francisco la semaine dernière ne s’attendait probablement pas à devenir virale sur les réseaux sociaux.

Lors d’une rencontre des Giants, les caméras ont capté la mère de famille en train de regagner son siège. Elle portait alors son bébé sur elle tout en tenant de la nourriture pendant que son mari était resté assis.

Les commentateurs l’ont qualifié de mère de l’année et ont ridiculisé l’attitude de son conjoint. La vidéo a rapidement circulé en ligne, suscitant des milliers de réactions.

La principale intéressée, Erika Alvarez, a par la suite réagi face à cette nouvelle célébrité.

Écoutez Alice Morel-Michaud, chroniqueuse réseaux sociaux, parler de cette vidéo au micro de Patrick Lagacé, lundi.