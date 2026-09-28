 Aller au contenu
Après 40 ans de carrière à couvrir le hockey

Départ à la retraite: «J’ai peur de m’ennuyer» -François Gagnon

par 98.5

0:00
10:55

Entendu dans

Lagacé le matin

le 28 septembre 2026 08:56

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Départ à la retraite: «J’ai peur de m’ennuyer» -François Gagnon
Le journaliste sportif François Gagnon dans les studios du 98.5 / Cogeco Média

Le journaliste sportif François Gagnon est bien connu dans le milieu. Après une carrière de 40 ans dans les médias, il a finalement décidé de prendre sa retraite. 

François Gagnon a signé sa dernière chronique sur le site de RDS vendredi en plus de participer à une dernière édition de l’Antichambre. 

Il avoue que, dans un monde idéal, il aurait voulu continuer. Celui qui affirme avoir «vécu les années de vache maigre» du CH était excité à l’idée d’une saison enlevante. 

Écoutez François Gagnon, journaliste sportif à la retraite, expliquer pourquoi il quitte et revenir sur sa longue carrière au micro de Patrick Lagacé, lundi. 

«J’ai peur de m’ennuyer. [...] La tête va s’ennuyer, le corps, un peu moins.»

François Gagnon

Vous aimerez aussi

Voile levé sur l'IA et une «chanteuse» surprise démasquée
Lagacé le matin
Voile levé sur l'IA et une «chanteuse» surprise démasquée
0:00
5:58
«Ce bonhomme m'a ému aux larmes dès la première lecture» -Benoît Brière
Le Québec maintenant
«Ce bonhomme m'a ému aux larmes dès la première lecture» -Benoît Brière
0:00
6:35
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Record d’accordéon: elle joue près de 87 heures presque sans arrêt
Rattrapage
Insolite
Record d’accordéon: elle joue près de 87 heures presque sans arrêt
Une «super maman» devient virale au détriment de son conjoint
Rattrapage
Pendant un match de baseball à San Francisco
Une «super maman» devient virale au détriment de son conjoint
Succès de la série «Heated Rivalry»: Dumas cumule 8 millions d'écoutes
Rattrapage
Chanson «Journée parfaite», hit mondial
Succès de la série «Heated Rivalry»: Dumas cumule 8 millions d'écoutes
Victoire de Brandon McNulty: «Un beau numéro qu’il a donné l’Américain»
Rattrapage
Bilan des mondiaux de cyclisme
Victoire de Brandon McNulty: «Un beau numéro qu’il a donné l’Américain»
Grands Prix cyclistes: «500 000 personnes... l'État est rentré dans son argent»
Rattrapage
Retombées et engouement
Grands Prix cyclistes: «500 000 personnes... l'État est rentré dans son argent»
Occupation Double au Panama: la maison des candidats visée par une attaque armée
Rattrapage
La sécurité a été renforcée
Occupation Double au Panama: la maison des candidats visée par une attaque armée
Guerre en Ukraine: «On franchit plusieurs étapes cruciales»
Rattrapage
Une phase jamais vue depuis le déclenchement
Guerre en Ukraine: «On franchit plusieurs étapes cruciales»
Aucun joueur des autres équipes ne voit les Canadiens gagner la Coupe
Rattrapage
Sondage dans la LNH
Aucun joueur des autres équipes ne voit les Canadiens gagner la Coupe
«Il faut que Québec se serre la ceinture et laisse du répit aux familles»
Rattrapage
Dernière semaine de la campagne électorale
«Il faut que Québec se serre la ceinture et laisse du répit aux familles»
Du poivre de cayenne utilisé pour maîtriser deux élèves dans une école primaire
Rattrapage
Intervention de la Sûreté du Québec
Du poivre de cayenne utilisé pour maîtriser deux élèves dans une école primaire
Allégations d'ingérence: comment la CAQ a tenté d'influencer les médias
Rattrapage
Le point avec Thomas Gerbet et Ian Lafrenière
Allégations d'ingérence: comment la CAQ a tenté d'influencer les médias
Conseils financiers en ligne: «Il y a une espèce de no man’s land juridique»
Rattrapage
Seulement 2,2 % proviennent de professionnels
Conseils financiers en ligne: «Il y a une espèce de no man’s land juridique»
Le PQ flirte avec la majorité: «C’est vrai que tout n’est pas joué, mais…»
Rattrapage
Trois mauvais sondages pour la CAQ
Le PQ flirte avec la majorité: «C’est vrai que tout n’est pas joué, mais…»
Les Z et l'encadrement: «C'est le robot qui conseille les vieux patrons»
Rattrapage
Milieu de travail
Les Z et l'encadrement: «C'est le robot qui conseille les vieux patrons»