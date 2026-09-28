Après 40 ans de carrière à couvrir le hockey

Le journaliste sportif François Gagnon est bien connu dans le milieu. Après une carrière de 40 ans dans les médias, il a finalement décidé de prendre sa retraite.

François Gagnon a signé sa dernière chronique sur le site de RDS vendredi en plus de participer à une dernière édition de l’Antichambre.

Il avoue que, dans un monde idéal, il aurait voulu continuer. Celui qui affirme avoir «vécu les années de vache maigre» du CH était excité à l’idée d’une saison enlevante.

Écoutez François Gagnon, journaliste sportif à la retraite, expliquer pourquoi il quitte et revenir sur sa longue carrière au micro de Patrick Lagacé, lundi.