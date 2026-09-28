Des enfants de 10 ans qui s’étaient barricadés dans une classe d’une école primaire de Mont-Saint-Grégoire ont forcé l’intervention de la Sûreté du Québec la semaine dernière.
Les policiers ont été appelés à intervenir le 23 septembre en raison du comportement agressif des jeunes. Selon des témoins, ces derniers auraient même menacé les agents qui tentaient de leur parler.
Du poivre de cayenne a même été utilisé pendant l’intervention.
Écoutez Carl Marchand, journaliste, donner des détails sur cette opération particulière au micro de Patrick Lagacé, lundi.
«Du poivre de cayenne pour des enfants de 10 ans! On me rapporte aussi qu’ils ont été menottés.»
Carl Marchand partage également le témoignage d’une enseignante à la retraite qui affirme avoir été marquée par les comportements des jeunes dans ses dernières années au travail.