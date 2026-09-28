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Intervention de la Sûreté du Québec

Du poivre de cayenne utilisé pour maîtriser deux élèves dans une école primaire

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 28 septembre 2026 08:09

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Carl Marchand
Carl Marchand
Du poivre de cayenne utilisé pour maîtriser deux élèves dans une école primaire
Carl Marchand / Cogeco Média

Des enfants de 10 ans qui s’étaient barricadés dans une classe d’une école primaire de Mont-Saint-Grégoire ont forcé l’intervention de la Sûreté du Québec la semaine dernière. 

Les policiers ont été appelés à intervenir le 23 septembre en raison du comportement agressif des jeunes. Selon des témoins, ces derniers auraient même menacé les agents qui tentaient de leur parler. 

Du poivre de cayenne a même été utilisé pendant l’intervention. 

Écoutez Carl Marchand, journaliste, donner des détails sur cette opération particulière au micro de Patrick Lagacé, lundi. 

«Du poivre de cayenne pour des enfants de 10 ans! On me rapporte aussi qu’ils ont été menottés.»

Carl Marchand

Carl Marchand partage également le témoignage d’une enseignante à la retraite qui affirme avoir été marquée par les comportements des jeunes dans ses dernières années au travail. 

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