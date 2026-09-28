Des enfants de 10 ans qui s’étaient barricadés dans une classe d’une école primaire de Mont-Saint-Grégoire ont forcé l’intervention de la Sûreté du Québec la semaine dernière.

Les policiers ont été appelés à intervenir le 23 septembre en raison du comportement agressif des jeunes. Selon des témoins, ces derniers auraient même menacé les agents qui tentaient de leur parler.

Du poivre de cayenne a même été utilisé pendant l’intervention.

Écoutez Carl Marchand, journaliste, donner des détails sur cette opération particulière au micro de Patrick Lagacé, lundi.