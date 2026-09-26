Discours de Trump à l'ONU

Lors de son récent discours aux Nations unies, le président américain Donald Trump s'est illustré par des réflexions sur l'Iran, suggérant qu'il envisageait soit un accord de paix, soit un anéantissement total du pays.

Écoutez le spécialiste en politique américaine Guillaume Lavoie faire le point sur cette allocution, samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.

Il souligne d'abord le malaise entourant les propos du président, compte tenu de la mission de paix fondamentale des Nations unies.