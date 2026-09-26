Discours de Trump à l'ONU

Lors de son récent discours aux Nations unies, le président américain Donald Trump s'est illustré par des réflexions sur l'Iran, suggérant qu'il envisageait soit un accord de paix, soit un anéantissement total du pays.
Écoutez le spécialiste en politique américaine Guillaume Lavoie faire le point sur cette allocution, samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.
Il souligne d'abord le malaise entourant les propos du président, compte tenu de la mission de paix fondamentale des Nations unies.
«On a construit cette organisation-là justement pour éviter la guerre, pour essayer de dire que les droits humains, le respect de la règle, de la loi, de travailler pour la paix, c'est le fondamental. Alors c'était assez gênant. Alors c'est très très triste de voir un pays aussi impressionnant perdre autant de crédibilité.»