Seulement 2,2 % proviennent de professionnels

Une firme a récemment publié une étude sur les conseils financiers en ligne et les résultats sont assez troublants.
Alors que 80 % des jeunes ont le réflexe de se tourner vers les réseaux sociaux pour obtenir ce type d’information, l’étude révèle que seulement 2,2 % des conseils donnés sur les différentes plateformes proviennent de professionnels certifiés.
Écoutez Alexandre Leblond, chroniqueur financier, qui aborde les risques liés au contenu financier trompeur en ligne à Lagacé le matin.
«Quand tu n’as pas de permis, tu ne peux pas le perdre. Les autorités réglementaires, souvent, vont enquêter sur les gens qui ont un permis. Si tu n’en as pas, tu tombes dans une espèce de no man’s land juridique.»