Seulement 2,2 % proviennent de professionnels

Une firme a récemment publié une étude sur les conseils financiers en ligne et les résultats sont assez troublants.

Alors que 80 % des jeunes ont le réflexe de se tourner vers les réseaux sociaux pour obtenir ce type d’information, l’étude révèle que seulement 2,2 % des conseils donnés sur les différentes plateformes proviennent de professionnels certifiés.

Écoutez Alexandre Leblond, chroniqueur financier, qui aborde les risques liés au contenu financier trompeur en ligne à Lagacé le matin.