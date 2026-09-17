La découverte d'un bébé d'un an et demi vivant auprès de sa mère toxicomane au campement Notre-Dame, à Montréal, suscite une vive émotion et remet en lumière la précarité croissante qui touche les femmes et les jeunes familles.

L'enfant a été pris en charge par la DPJ, mais l'événement relance le débat sur le manque d'infrastructures d'accompagnement et de logements adaptés pour éviter la séparation des mères et de leurs enfants en situation d'itinérance.

Écoutez Diane Pilote, directrice générale de chez Chez Doris, aborder le tout, jeudi midi, en compagnie des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Face à ce drame, Diane Pilote rappelle l'urgence d'agir en amont de la crise pour soutenir les femmes vulnérables.

La directrice générale de Chez Doris souligne que 75% des familles monoparentales à Montréal sont tenues par des femmes, ce qui accentue leur vulnérabilité face à la crise économique actuelle.

L'organisme réclame un financement stable et la mise en place de logements transitionnels pour éviter que d'autres enfants ne se retrouvent à la rue.