À l'occasion de chaque élection, le bureau parlementaire de Cogeco Média demande aux différents chefs de présenter un bilan de leurs finances personnelles. Voici ce qu'a récolté notre chef de bureau, Louis Lacroix, cette année.
Si l'on en croit les bilans financiers personnels fournis par les chefs, c'est Éric Duhaime qui détient la fortune la plus importante, alors que le chef conservateur déclare des actifs de 3,5 millions de dollars. Il est suivi par la cheffe caquiste, Christine Fréchette, qui détient des avoirs d'un peu plus de deux millions de dollars.
Charles Milliard est troisième avec près de 1,9 million de dollars, alors que Ruba Ghazal cumule des actifs d'un peu plus d'un million. Paul St-Pierre Plamondon se retrouve en avant-dernière position avec un bilan de 696 000$, pendant que le co-porte-parole de Québec solidaire, Sol Zanetti, ferme la marche avec une cagnotte de 255 000$.
Source: La Presse Canadienne
Présentation des bilans en fonction de l'importance de l'actif personnel:
1. Éric Duhaime
Selon les données fournies par son équipe, le chef du Parti conservateur s'est enrichi de 830 000$ depuis 2022. À l'époque, les actifs d'Éric Duhaime s'élevaient à 2,74 millions de dollars.
Cette année, il déclare des actifs de près de 3,6 millions. Éric Duhaime est propriétaire d'un condominium à Laval estimé à 1,4 million et d'une résidence à Québec, évaluée à 800 000$. Il faut cependant soustraire le montant de l'hypothèque de sa résidence principale, soit 490 000$. Son actif immobilier est donc de 1 710 000$.
Le chef conservateur détient également des placements de société de 872 000$ et des placements personnels de 933 000 $. Il déclare aussi avoir 15 000$ dans son compte courant.
Au chapitre des biens mobiliers, Éric Duhaime se déplace en Volvo XC40, d'une valeur estimée de 40000$.
Le total de ses actifs est donc de 4 060 000$, auxquels il faut soustraire le passif de 490 000 $, pour une valeur totale de 3 570 000$.
À noter que depuis 2022, Éric Duhaime touche un salaire annuel de 130 000$ du Parti conservateur du Québec.
ACTIFS
- Condominium Laval: 1 400 000$
- Résidence Québec: 800 000$
- Placement société: 872 000$
- Placements personnels: 933 000$
- Compte courant: 15 000$
- Voiture Volvo XC40: 40 000$
- TOTAL: 4 060 000$
PASSIF
- Hypothèque condo Laval: 490 000$
ACTIFS NETS: 3 570 000$
2. Christine Fréchette
La cheffe caquiste de la Coalition Avenir Québec présente des actifs d'un peu plus de deux millions de dollars. Christine Fréchette possède une résidence évaluée à 1 050 000$ et détient
des parts équivalentes dans deux immeubles locatifs situés à Montréal.
Si on ajoute 434 000$ en REÉR et des placements non enregistrés de 105 000$, les actifs de Mme Fréchette totalisent 2 639 000$, auxquels il faut soustraire des hypothèques de 542 000$ sur ses immeubles.
En soustrayant le passif, les actifs nets de la première ministre totalisent donc 2 097 000$.
En 2025, Christine Fréchette a déclaré des revenus d'emploi totalisant 280 155$. Cependant, à titre de première ministre depuis le 15 avril, son salaire annualisé est de 300 000$.
ACTIFS
- REÉR: 434 000$
- Placements non enregistrés: 105 000$
- Propriété locative 1, Montréal: 600 000$
- Propriété locative 2, Montréal: 450 000$
- Résidence personnelle: 1 050 000$
- TOTAL: 2 639 000$
PASSIF
- Hypothèque sur propriété locative: 1 250 000$
- Hypothèque sur propriété locative: 2 129 000$
- Hypothèque sur résidence personnelle: 163 000$
- TOTAL: 542 000$
ACTIFS NETS: 2 097 000 $
3. Charles Milliard
Le chef du Parti libéral déclare des actifs totaux d'un peu moins de deux millions. Charles Milliard est copropriétaire aux deux tiers d'une résidence évaluée à 1,3 million de dollars. Sa part est donc de 858 000$. Mais l'hypothèque de 310 000$ sur l'immeuble est partagée à parts égales avec son conjoint (155 000 $ chacun).
Ses autres actifs comprennent des placements enregistrés de 1,2 million de dollars et des liquidités de 26 664$.
Au chapitre du passif, il faut ajouter à l'hypothèque de 155 000$, une marge de crédit de 24 000$ et un prêt auto de 49 000$.
L'actif total déclaré par Charles Milliard est donc de 1 888 910$.
Puisqu'il n'est pas élu, le chef libéral ne touche pas d'indemnité de l'Assemblée nationale. Le parti lui accorde donc un salaire équivalent à celui du chef de l'opposition officielle, soit 230 591$.
ACTIFS
- Résidence personnelle: 858 000$
- Placements: 1 232 246$
- Liquidités: 26 664$
- TOTAL: 2 116 910$
PASSIF
- Hypothèque sur résidence: 155 000$
- Marge de crédit: 24 000$
- Prêt auto: 49 000$
- TOTAL: 228 000$
ACTIFS NETS: 1 888 910$
4. Ruba Ghazal
La porte-parole de Québec solidaire et aspirante première ministre, Ruba Ghazal, détient des placements enregistrés et non enregistrés totalisant 908 205$, en plus de parts du Fonds de solidarité FTQ sous forme d’un Régime d’épargne enregistrée de retraite (REÉR) d’une valeur de 39 238$, d’une assurance vie ayant une valeur de rachat de 6 289$, ainsi que de 29 359$ en liquidités.
Ses actifs totalisent donc 983 092$. Mme Ghazal a cependant accordé un prêt électoral de 25 000$ à Québec solidaire, qui lui sera remboursé avec intérêts d'ici cinq ans.
Son actif total dépasse donc légèrement le million de dollars.
À noter que Mme Ghazal est locataire et ne détient donc pas d'actif immobilier. Son salaire de cheffe du deuxième groupe d'opposition à l'Assemblée nationale totalise 197 606$.
ACTIFS
- Placements enregistrés et non enregistrés: 908 205,67$
- REÉR Fonds de solidarité FTQ: 39 238$
- Assurance vie: 6 289,62$
- Liquidités: 29 359,53$
- Prêt à Québec solidaire: 25 000$
- TOTAL: 1 008 092,82$
5. Paul St-Pierre-Plamondon
En quatre ans, le patrimoine du chef du Parti québécois s'est bonifié d'un peu plus de 286 000$. Lors du même exercice, en 2022, Paul St-Pierre-Plamondon déclarait un actif net de 410 000$. Aujourd'hui, l'ensemble de ses avoirs totalise près de 700 000$.
Le chef du PQ possède une résidence personnelle évaluée à 300 000$, partagée à 50% avec sa conjointe. Sa part est donc de 150 000$.
M. St-Pierre-Plamondon possède aussi la totalité d'une propriété locative, à Québec, estimée à 725 000$ et le quart d'un terrain au Témiscamingue, évalué à 300 000$. Sa part est donc de 75 000$, en hausse de 15 000$ par rapport à 2022.
Au chapitre des placements, le chef péquiste possède des placements chez Desjardins de 53 000$, une somme de 125 000$ dans des Fonds de travailleurs, ainsi que 81 000$ en argent liquide.
La somme de ses actifs atteint donc 1 209 300$.
Mais PSPP détient un solde hypothécaire de 408 000$ sur son immeuble locatif et de 93 500$ sur sa résidence personnelle. Si on ajoute une marge de crédit de 10 600$ et le solde de sa carte de crédit à 1200$, le passif total du chef du PQ est de 513 300$.
L'actif net de Paul St-Pierre-Plamondon est donc de 696 000$.
À noter que, selon ses déclarations fiscales de 2025, il a empoché un salaire de 201 085$ à titre de chef de la troisième opposition, des redevances et droits d'auteur de 1 775$ et des revenus d'intérêts et placements de 167$, pour un salaire total de 203 027$.
ACTIFS
- Résidence personnelle (50% de 300 000$): 150 000$
- Propriété locative: 725 000$
- Terrain Témiscamingue (24% de 300 000$): 75 000$
- Placements Desjardins: 53 000$
- Placements Fonds travailleurs: 125 300$
- Comptes courants: 81 000$
- TOTAL: 1 209 300$
PASSIF
- Hypothèque résidence personnelle: 93 500$
- Hypothèque propriété locative: 408 000$
- Marge de crédit: 10 600$
- Carte de crédit: 1 200$
- TOTAL: 513 300$
ACTIFS NETS: 696 000$
6. Sol Zanetti
Quant au deuxième porte-parole de Québec solidaire, sa part dans la résidence familiale, un condo à Québec, a une valeur nette de 92 640$ et il détient également une participation de 11 712$ dans une résidence secondaire.
Sol Zanetti détient aussi des placements enregistrés de 136 636$, ainsi que des parts du Fonds de solidarité FTQ et du Fond’Action CSN totalisant 13 822$.
Il ne touche que son salaire de député de Jean-Lesage, soit 146 375$.
ACTIFS
- Part condominium Québec: 92 640$
- Part résidence secondaire: 11 712$
- Placements enregistrés: 136 636,13$
- Fonds FTQ et CSN: 13 822,31$
- TOTAL: 254 810,44$