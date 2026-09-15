Présentation des bilans en fonction de l'importance de l'actif personnel:

1. Éric Duhaime

Selon les données fournies par son équipe, le chef du Parti conservateur s'est enrichi de 830 000$ depuis 2022. À l'époque, les actifs d'Éric Duhaime s'élevaient à 2,74 millions de dollars.

Cette année, il déclare des actifs de près de 3,6 millions. Éric Duhaime est propriétaire d'un condominium à Laval estimé à 1,4 million et d'une résidence à Québec, évaluée à 800 000$. Il faut cependant soustraire le montant de l'hypothèque de sa résidence principale, soit 490 000$. Son actif immobilier est donc de 1 710 000$.

Le chef conservateur détient également des placements de société de 872 000$ et des placements personnels de 933 000 $. Il déclare aussi avoir 15 000$ dans son compte courant.

Au chapitre des biens mobiliers, Éric Duhaime se déplace en Volvo XC40, d'une valeur estimée de 40000$.

Le total de ses actifs est donc de 4 060 000$, auxquels il faut soustraire le passif de 490 000 $, pour une valeur totale de 3 570 000$.

À noter que depuis 2022, Éric Duhaime touche un salaire annuel de 130 000$ du Parti conservateur du Québec.

ACTIFS

Condominium Laval: 1 400 000$

Résidence Québec: 800 000$

Placement société: 872 000$

Placements personnels: 933 000$

Compte courant: 15 000$

Voiture Volvo XC40: 40 000$

TOTAL: 4 060 000$

PASSIF

Hypothèque condo Laval: 490 000$

ACTIFS NETS: 3 570 000$

2. Christine Fréchette

La cheffe caquiste de la Coalition Avenir Québec présente des actifs d'un peu plus de deux millions de dollars. Christine Fréchette possède une résidence évaluée à 1 050 000$ et détient

des parts équivalentes dans deux immeubles locatifs situés à Montréal.

Si on ajoute 434 000$ en REÉR et des placements non enregistrés de 105 000$, les actifs de Mme Fréchette totalisent 2 639 000$, auxquels il faut soustraire des hypothèques de 542 000$ sur ses immeubles.

En soustrayant le passif, les actifs nets de la première ministre totalisent donc 2 097 000$.

En 2025, Christine Fréchette a déclaré des revenus d'emploi totalisant 280 155$. Cependant, à titre de première ministre depuis le 15 avril, son salaire annualisé est de 300 000$.

ACTIFS

REÉR: 434 000$

Placements non enregistrés: 105 000$

Propriété locative 1, Montréal: 600 000$

Propriété locative 2, Montréal: 450 000$

Résidence personnelle: 1 050 000$

TOTAL: 2 639 000$

PASSIF

Hypothèque sur propriété locative: 1 250 000$

Hypothèque sur propriété locative: 2 129 000$

Hypothèque sur résidence personnelle: 163 000$

TOTAL: 542 000$

ACTIFS NETS: 2 097 000 $

3. Charles Milliard

Le chef du Parti libéral déclare des actifs totaux d'un peu moins de deux millions. Charles Milliard est copropriétaire aux deux tiers d'une résidence évaluée à 1,3 million de dollars. Sa part est donc de 858 000$. Mais l'hypothèque de 310 000$ sur l'immeuble est partagée à parts égales avec son conjoint (155 000 $ chacun).

Ses autres actifs comprennent des placements enregistrés de 1,2 million de dollars et des liquidités de 26 664$.

Au chapitre du passif, il faut ajouter à l'hypothèque de 155 000$, une marge de crédit de 24 000$ et un prêt auto de 49 000$.

L'actif total déclaré par Charles Milliard est donc de 1 888 910$.

Puisqu'il n'est pas élu, le chef libéral ne touche pas d'indemnité de l'Assemblée nationale. Le parti lui accorde donc un salaire équivalent à celui du chef de l'opposition officielle, soit 230 591$.

ACTIFS

Résidence personnelle: 858 000$

Placements: 1 232 246$

Liquidités: 26 664$

TOTAL: 2 116 910$

PASSIF

Hypothèque sur résidence: 155 000$

Marge de crédit: 24 000$

Prêt auto: 49 000$

TOTAL: 228 000$

ACTIFS NETS: 1 888 910$

4. Ruba Ghazal

La porte-parole de Québec solidaire et aspirante première ministre, Ruba Ghazal, détient des placements enregistrés et non enregistrés totalisant 908 205$, en plus de parts du Fonds de solidarité FTQ sous forme d’un Régime d’épargne enregistrée de retraite (REÉR) d’une valeur de 39 238$, d’une assurance vie ayant une valeur de rachat de 6 289$, ainsi que de 29 359$ en liquidités.

Ses actifs totalisent donc 983 092$. Mme Ghazal a cependant accordé un prêt électoral de 25 000$ à Québec solidaire, qui lui sera remboursé avec intérêts d'ici cinq ans.

Son actif total dépasse donc légèrement le million de dollars.

À noter que Mme Ghazal est locataire et ne détient donc pas d'actif immobilier. Son salaire de cheffe du deuxième groupe d'opposition à l'Assemblée nationale totalise 197 606$.

ACTIFS

Placements enregistrés et non enregistrés: 908 205,67$

REÉR Fonds de solidarité FTQ: 39 238$

Assurance vie: 6 289,62$

Liquidités: 29 359,53$

Prêt à Québec solidaire: 25 000$

TOTAL: 1 008 092,82$

5. Paul St-Pierre-Plamondon

En quatre ans, le patrimoine du chef du Parti québécois s'est bonifié d'un peu plus de 286 000$. Lors du même exercice, en 2022, Paul St-Pierre-Plamondon déclarait un actif net de 410 000$. Aujourd'hui, l'ensemble de ses avoirs totalise près de 700 000$.

Le chef du PQ possède une résidence personnelle évaluée à 300 000$, partagée à 50% avec sa conjointe. Sa part est donc de 150 000$.

M. St-Pierre-Plamondon possède aussi la totalité d'une propriété locative, à Québec, estimée à 725 000$ et le quart d'un terrain au Témiscamingue, évalué à 300 000$. Sa part est donc de 75 000$, en hausse de 15 000$ par rapport à 2022.

Au chapitre des placements, le chef péquiste possède des placements chez Desjardins de 53 000$, une somme de 125 000$ dans des Fonds de travailleurs, ainsi que 81 000$ en argent liquide.

La somme de ses actifs atteint donc 1 209 300$.

Mais PSPP détient un solde hypothécaire de 408 000$ sur son immeuble locatif et de 93 500$ sur sa résidence personnelle. Si on ajoute une marge de crédit de 10 600$ et le solde de sa carte de crédit à 1200$, le passif total du chef du PQ est de 513 300$.

L'actif net de Paul St-Pierre-Plamondon est donc de 696 000$.

À noter que, selon ses déclarations fiscales de 2025, il a empoché un salaire de 201 085$ à titre de chef de la troisième opposition, des redevances et droits d'auteur de 1 775$ et des revenus d'intérêts et placements de 167$, pour un salaire total de 203 027$.

ACTIFS

Résidence personnelle (50% de 300 000$): 150 000$

Propriété locative: 725 000$

Terrain Témiscamingue (24% de 300 000$): 75 000$

Placements Desjardins: 53 000$

Placements Fonds travailleurs: 125 300$

Comptes courants: 81 000$

TOTAL: 1 209 300$

PASSIF

Hypothèque résidence personnelle: 93 500$

Hypothèque propriété locative: 408 000$

Marge de crédit: 10 600$

Carte de crédit: 1 200$

TOTAL: 513 300$

ACTIFS NETS: 696 000$

6. Sol Zanetti

Quant au deuxième porte-parole de Québec solidaire, sa part dans la résidence familiale, un condo à Québec, a une valeur nette de 92 640$ et il détient également une participation de 11 712$ dans une résidence secondaire.

Sol Zanetti détient aussi des placements enregistrés de 136 636$, ainsi que des parts du Fonds de solidarité FTQ et du Fond’Action CSN totalisant 13 822$.

Il ne touche que son salaire de député de Jean-Lesage, soit 146 375$.

ACTIFS