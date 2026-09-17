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Proposition d'Éric Duhaime

Exploitation du gaz de schiste au Québec: bonne ou mauvaise idée?

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Entendu dans

La commission

le 17 septembre 2026 14:06

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Exploitation du gaz de schiste au Québec: bonne ou mauvaise idée?
La commission / Cogeco Média

Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, a proposé de relancer l'exploitation du gaz naturel non exploité dans la province, mercredi soir, dans le cadre d'un deuxième débat entre les chefs des principales formations politiques.

Selon lui, cette initiative enrichirait le Québec tout en ayant un impact positif sur l'environnement. Est-ce juste et est-ce une bonne proposition ou la réalité est-elle toute autre?

Écoutez Alain Webster, président du comité d’experts qui conseille le gouvernement du Québec sur les changements climatiques, faire le point jeudi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

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