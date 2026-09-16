Au Square Philips

Un projet d’hôtel de luxe d’environ 180 chambres est sur la table au square Phillips, devant l’ancien bâtiment de La Baie, au centre-ville de Montréal.
Écoutez le plaidoyer de l'animateur Luc Ferrandez en faveur de la beauté dans l'urbanisme et l'architecture des villes, mercredi, à La commission.
Les investissements ciblés dans l'esthétique et l'aménagement urbain sont essentiels pour la vitalité et la perception d'une ville.
«Je milite pour ça. J'ai tout le temps milité pour la beauté. [...] Dans un budget, c'est dur de défendre la beauté, mais je pense à la promenade Samuel-De Champlain à Québec, à l'auditorium Cogeco à Trois-Rivières, ce sont des exemples d'investissements ciblés qui changent la perception d'une ville...»
Il souligne également l'importance d'aimer et de soutenir Montréal face aux défis de l'itinérance, rappelant que les retombées économiques du tourisme et des grands événements profitent à l'ensemble de la collectivité.