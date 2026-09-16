Au Square Philips

Un projet d’hôtel de luxe d’environ 180 chambres est sur la table au square Phillips, devant l’ancien bâtiment de La Baie, au centre-ville de Montréal.

Écoutez le plaidoyer de l'animateur Luc Ferrandez en faveur de la beauté dans l'urbanisme et l'architecture des villes, mercredi, à La commission.

Les investissements ciblés dans l'esthétique et l'aménagement urbain sont essentiels pour la vitalité et la perception d'une ville.