 Aller au contenu
Une demande de flexibilité auprès des employeurs

Conciliation famille-travail: les grands-parents réclament plus de soutien

par 98.5

0:00
13:26

Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 17 septembre 2026 12:11

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Conciliation famille-travail: les grands-parents réclament plus de soutien
Un sondage Léger sur la conciliation famille-travail des grands-parents au Québec révèle qu’un tiers d’entre eux travaillent et soutiennent leur famille par nécessité. / Adobe Stock

Selon un sondage Léger, un grand-parent en emploi sur trois soutient sa famille par nécessité.

Face à la précarité ou aux besoins des jeunes parents, plusieurs grands-parents assument un rôle central auprès de leurs petits-enfants. 

Comment ces réalités affectent-elles la conciliation famille-travail chez les grands-parents? 

Écoutez Corinne Vachon Croteau, directrice générale du Réseau pour un Québec Famille, souligner l'importance de sensibiliser les employeurs pour adapter les mesures existantes et briser le tabou entourant les demandes d'absence des grands-parents.

«Il y a quand même 18 % des grands-parents qui nous disent que leur propre conciliation, c'est un stress.»

Corinne Vachon Croteau

Vous aimerez aussi

Un bambin retrouvé seul au campement Notre-Dame à Montréal
Lagacé le matin
Un bambin retrouvé seul au campement Notre-Dame à Montréal
0:00
3:43
Montréal: un enfant d'un an a été retrouvé dans un campement d'itinérants
La commission
Montréal: un enfant d'un an a été retrouvé dans un campement d'itinérants
0:00
10:43
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans L'instinct Marie-Eve

Voir tout
Deuil périnatal: «Le deuil d'une vie que tu avais imaginée» -Valérie Lebeuf
Rattrapage
Une réalité méconnue et taboue
Deuil périnatal: «Le deuil d'une vie que tu avais imaginée» -Valérie Lebeuf
Pourquoi les coûts d'entretien automobile augmentent-ils en flèche?
Rattrapage
Automobile
Pourquoi les coûts d'entretien automobile augmentent-ils en flèche?
Cartes de zones inondables: pourquoi le gouvernement retarde leur publication?
Rattrapage
Prévue pour le 1er août dernier
Cartes de zones inondables: pourquoi le gouvernement retarde leur publication?
«La dépendance agit pour essayer de contrer quelque chose» -Gerry St-Hilaire
Rattrapage
Un bébé abandonné dans un campement à Montréal…
«La dépendance agit pour essayer de contrer quelque chose» -Gerry St-Hilaire
Saison des champignons: «C'est toujours bon de consulter les spécialistes»
Rattrapage
Secrets d'une récolte réussie
Saison des champignons: «C'est toujours bon de consulter les spécialistes»
Est-ce qu’un débat, ça vous aide à faire votre choix?
Rattrapage
Une analyse des stratégies et performances
Est-ce qu’un débat, ça vous aide à faire votre choix?
Enfants renvoyés de l'école: «Le comportement est le symptôme, pas le problème»
Rattrapage
Un manque de ressources pour répondre aux besoins?
Enfants renvoyés de l'école: «Le comportement est le symptôme, pas le problème»
Saga des éoliennes: la CPTAQ refuse deux projets sur des terres agricoles
Rattrapage
Protection des terres fertiles
Saga des éoliennes: la CPTAQ refuse deux projets sur des terres agricoles
Arrestation choquante: «Jamais on ne devrait accuser une personne malade»
Rattrapage
Une aînée menottée à Québec
Arrestation choquante: «Jamais on ne devrait accuser une personne malade»
Se mettre du parfum dans le cou est-il dangereux pour la santé?
Rattrapage
Rumeurs et réseaux sociaux
Se mettre du parfum dans le cou est-il dangereux pour la santé?
Placements: l'IA est un bon outil d'accompagnement, mais pas un substitut
Rattrapage
Planification financière
Placements: l'IA est un bon outil d'accompagnement, mais pas un substitut
Publicité de Sydney Sweeney: stratégie géniale ou mauvais coup?
Rattrapage
Hypersexualisation et paris sportifs
Publicité de Sydney Sweeney: stratégie géniale ou mauvais coup?
Désillusionnés: est-ce que les jeunes vont aller voter?
Rattrapage
Baisse d'intérêt des jeunes pour la politique
Désillusionnés: est-ce que les jeunes vont aller voter?
Infrastructures en ruine: faut-il cesser les promesses électorales coûteuses?
Rattrapage
Finances publiques
Infrastructures en ruine: faut-il cesser les promesses électorales coûteuses?