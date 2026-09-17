Une demande de flexibilité auprès des employeurs

Selon un sondage Léger, un grand-parent en emploi sur trois soutient sa famille par nécessité.

Face à la précarité ou aux besoins des jeunes parents, plusieurs grands-parents assument un rôle central auprès de leurs petits-enfants.

Comment ces réalités affectent-elles la conciliation famille-travail chez les grands-parents?

Écoutez Corinne Vachon Croteau, directrice générale du Réseau pour un Québec Famille, souligner l'importance de sensibiliser les employeurs pour adapter les mesures existantes et briser le tabou entourant les demandes d'absence des grands-parents.