Loi C-15 et expropriations

À la suite de la prise de position officielle de l'Union des producteurs agricoles (UPA) demandant la suspension du projet de TGV entre Québec et Toronto, la coalition citoyenne et agricole «Alt-No» intensifie sa mobilisation à travers un front commun regroupant des intervenants du Québec et de l'Ontario.
L'opposition s'insurge particulièrement contre les dispositions de la loi C-15, comme des pouvoirs d'expropriation accélérés qui ne laisseraient que 30 jours aux propriétaires pour négocier, ravivant le traumatisme historique des expropriations de Mirabel en 1969.
Écoutez Robert Charron, porte-parole pour le groupe d’opposition au TGV ALTO, jeudi à La commission.
Un rassemblement familial et pacifique est annoncé pour le samedi 19 septembre, à Rigaud, afin de maintenir la pression sur le gouvernement fédéral.
«Si le gouvernement met la main sur votre terre, vous avez 30 jours, pas 30 mois, 30 jours pour pouvoir essayer de trouver un type de négociation.»