Loi C-15 et expropriations

À la suite de la prise de position officielle de l'Union des producteurs agricoles (UPA) demandant la suspension du projet de TGV entre Québec et Toronto, la coalition citoyenne et agricole «Alt-No» intensifie sa mobilisation à travers un front commun regroupant des intervenants du Québec et de l'Ontario.

L'opposition s'insurge particulièrement contre les dispositions de la loi C-15, comme des pouvoirs d'expropriation accélérés qui ne laisseraient que 30 jours aux propriétaires pour négocier, ravivant le traumatisme historique des expropriations de Mirabel en 1969.

Écoutez Robert Charron, porte-parole pour le groupe d’opposition au TGV ALTO, jeudi à La commission.

Un rassemblement familial et pacifique est annoncé pour le samedi 19 septembre, à Rigaud, afin de maintenir la pression sur le gouvernement fédéral.