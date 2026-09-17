Carney accueilli en héros au parlement européen

Le premier ministre du Canada, Mark Carney, est en tournée européenne.
Reçu chaleureusement au Parlement européen à Strasbourg, il a réitéré son intérêt pour un statut de «membre associé » de l'UE, une formule symbolique proposée par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.
Quelle est l'assise juridique formelle de ce statut dans les traités européens? Quelle est son utilité concrète?
Écoutez Rafaël Miro, journaliste indépendant en France, expliquer le tout, en direct du parlement européen à Strasbourg, jeudi à La commission.
«Le statut de membre associé, ça n'existe pas dans les traités européens. C'est juste comme un signal pour dire "on va faire une alliance qui va plus loin que tout ce qui existe en ce moment en Europe".»
De son côté, Sonia Dridi, correspondante à Washington, brosse un portrait des réactions à ce rapprochement
«En coulisses, il y a des Républicains qui font un peu de lobbying auprès de l'administration pour dire que ça serait bien de résoudre la situation, de reprendre les négociations avec le Canada...»