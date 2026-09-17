Carney accueilli en héros au parlement européen

Le premier ministre du Canada, Mark Carney, est en tournée européenne.

Reçu chaleureusement au Parlement européen à Strasbourg, il a réitéré son intérêt pour un statut de «membre associé » de l'UE, une formule symbolique proposée par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Quelle est l'assise juridique formelle de ce statut dans les traités européens? Quelle est son utilité concrète?

Écoutez Rafaël Miro, journaliste indépendant en France, expliquer le tout, en direct du parlement européen à Strasbourg, jeudi à La commission.