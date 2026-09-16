La 23e saison débute dimanche

Guy A. Lepage, qui animera la 23e saison de Tout le monde en parle, aborde la longévité de sa carrière et raconte quelques anecdotes, ayant aussi été la figure centrale de RBO.

Il explique son expérience de jouer et d'écrire la série Un gars, une fille évoquant son désir de questionner et de rester pertinent.

Guy A. Lepage raconte aussi avoir toujours un amour aussi important pour rire de ce qui se passe dans notre société, tout en gardant une ouverture d’esprit.

Écoutez l'animateur de Tout le monde en parle Gino Chouinard parler de sa carrière, mercredi, au micro de Gino Chouinard.