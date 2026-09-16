Fréchette fait tout pour se détacher de Legault

Le premier débat des chefs a eu lieu mardi soir. Avant le deuxième à venir mercredi soir, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez reviennent sur des faits marquants du débat des chefs de la veille, en faisant entendre et en analysant plusieurs extraits.

Écoutez les humeurs de la campagne, mercredi midi à La commission.

Les animateurs discutent notamment de la cheffe de la CAQ, Christine Fréchette, qui a fait une déclaration claire pour se détacher de François Legault.