Le projet de mine de graphite à ciel ouvert La Loutre continue d'avancer, malgré un rejet massif de 95% de la population locale lors d'un référendum citoyen dans la Petite-Nation.

Situé à moins d'un kilomètre de zones habitées et à la tête de deux bassins versants majeurs de l'Outaouais, le projet menace directement le secteur récréotouristique et environnemental de la région. Toutefois, les gouvernements canadiens et américains ont confirmé déjà une participation financière dans le projet, et la mine pourrait être exploitée pendant 28 ans.

Écoutez David Pharand, maire de Duhamel, projet minier porte-parole de l’Alliance des municipalités de la Petite-Nation Nord, faire le point mercredi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.