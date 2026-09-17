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L'éditorial de Luc

Accès nature: Luc Ferrandez veut une révision des lois sur les terrains privés

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Entendu dans

La commission

le 17 septembre 2026 12:59

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Accès nature: Luc Ferrandez veut une révision des lois sur les terrains privés
Luc Ferrandez / Cogeco Média

Pour faciliter l'accès à la nature et aux activités de plein air, l'animateur Luc Ferrandez propose de modifier l'encadrement juridique de la responsabilité des propriétaires fonciers.

Le problème, selon lui, c'est qu'actuellement, plusieurs passages servant aux sports de plein air, comme le vélo de montagne, le ski de fond ou la motoneige empruntent des terrains privés, exposant les propriétaires à des poursuites judiciaires en cas d'accident.

Écoutez l'animateur Luc Ferrandez aborder le tout en compagnie de Nathalie Normandeau, jeudi midi, à l'émission La commission.

Pour Luc Ferrandez, une solution juridique simple permettrait d'ouvrir l'accès à la nature sans engager des sommes colossales.

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