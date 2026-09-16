Prépare-t-il sa candidature présidentielle?

Gavin Newsom, actuel gouverneur de la Californie et candidat pressenti des démocrates pour affronter Donald Trump lors de la prochaine élection présidentielle, a déclaré mardi qu'il laisserait le champ libre à Kamala Harris si cette dernière voulait se représenter.

Or, tout ça relève d'une stratégie bien calculée de l'homme de 58 ans, s'il faut en croire le spécialiste Guillaume Lavoie.

Écoutez l'expert en politique américaine commenter les plus récentes déclarations du gouverneur de la Californie, mercredi, à La commission.